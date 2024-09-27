Секретари первичек «Единой России» примут участие в съезде партии

КИРОВ, 27 сентября, ФедералПресс. На предстоящий партийный съезд будут приглашены руководители первичных отделений со всех уголков страны, сообщил исполняющий обязанности секретаря Генсовета Владимир Якушев на встрече с секретарями в Кирове.
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