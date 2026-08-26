Конфискованные авто отправили в зону проведения СВО

Конфискованные транспортные средства должны помочь российской армии уверенно продвигаться вперед. В Нижнегорском районе Крыма судебные приставы совместно с сотрудниками Росимущества передали конфискованные по решению суда автомобили в зону СВО.
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