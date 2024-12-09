13 лет войны в Сирии и Ираке за 3 минуты (ВИДЕО)

13 лет войны в Сирии и Ираке показали за 3 минуты. И эта впечатляющая анимация показывает, как правительства Башара Асала едва не утратило контроль над страной, когда большая часть территории контролировалась ИГИЛ*, как потом ВКС России планомерно, километр за километром вычищали черную заразу с сирийской земли.