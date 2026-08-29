"ПСЖ" оштрафовали на €150 тыс. из-за переноса матча с "Ренном"

«ПСЖ» был оштрафован на €150 тыс. за перенос матча первого тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:2).
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