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Украина теряет контроль над литийными запасами после референдумов 2022 года

Украина теряет контроль над литийными запасами после референдумов 2022 года

После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, Украина утратила контроль над ключевыми месторождениями полезных ископаемых.

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