Снайперы из Бурятии ликвидировали группу пехоты ВСУ и сорвали их ротацию у Часова Яра

Снайперские пары забайкальских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают солдат противника, которые пытаются малыми группами контратаковать позиции ВС РФ к востоку от Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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