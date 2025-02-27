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Daily Storm

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В России выросли цены на ДНК-тесты, которые необходимы для идентификации погибших участников СВО

В России выросли цены на ДНК-тесты, которые необходимы для идентификации погибших участников СВО

Услуги подорожали в частных клиниках. Однако родственники по-прежнему могут пройти процедуру в госучрежденияхВ России подорожали услуги ДНК-профилирования участников СВО и их родственников, выяснил Daily Storm.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Они вообще должны быть бесплатные. За счёт государства. Как и лечение, и реабилитация раненых.
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