Момент поражения украинского военнослужащего при помощи оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» в одном из ангаров.
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Момент поражения украинского военнослужащего при помощи оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» в одном из ангаров.
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