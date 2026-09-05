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Регионы России

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В Индонезии произошло многократное извержение вулкана Anak-Krakatau

В Индонезии произошло многократное извержение вулкана Anak-Krakatau

В ночь на 5 сентября 2026 года в Индонезии зафиксировано около десяти выбросов лавы и пепла из вулкана Anak-Krakatau, сообщает Геологическое управление страны.

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