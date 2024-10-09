Ozon: среди детей падает интерес к музыке и рисованию

Уже пять лет стабильно растет интерес школьников к моделированию, а в этом году дети начали более активно заниматься спортом и проводить научные эксперименты, тогда как музыкой и рисованием занимаются все меньше.
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