Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем новые санкции по «Северному потоку-2»

Угроза России возможностью блокировки газопровода «Северный поток-2» в случае отказа от перемирия с Украиной обсуждалась с новым канцлером Германии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 10 мая «Уолл-стрит джорнал» (Wall Street Journal).
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