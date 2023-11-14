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Экс-морпех Берлетик: Запад отстает от РФ в производстве снарядов и техники

Экс-морпех Берлетик: Запад отстает от РФ в производстве снарядов и техники

Экс-офицер подразделения морской пехоты ВС Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик обратил внимание на тот факт, что Российская Федерация вышла вперёд в вопросах создания боезапаса и бронетехники по сравнению с западными державами.

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