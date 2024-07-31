Подросток пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Подросток получил ранения при обстреле Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).