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ВС РФ загоняют украинских боевиков в котел под Курском: главные новости СВО за 7 марта

ВС РФ загоняют украинских боевиков в котел под Курском: главные новости СВО за 7 марта

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В пятницу, 7 марта, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российская армия загоняет ВСУ в котел под Курской областью, президент США заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, а Саудовская Аравия подтвердила встречу американской и украинской делегаций в Джидде.

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