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«Коло-Коло» о защитнике Чили Суасо: «Спартак» пока с нами не связывался»

Спортивный директор «Коло-Коло» отреагировал на интерес «Спартака» к защитнику Габриэлю Суасо. «Мы несколько раз разговаривали с представителем Суасо, но официального предложения еще не поступало.

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