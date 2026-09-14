Дроны-перехватчики «Лис» уничтожили украинские беспилотники в Курском приграничье

В Курском приграничье расчеты дронов-перехватчиков «Лис» войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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