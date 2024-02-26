Головная компания банка «Тинькофф» сменила юрисдикцию Кипра на РФ

NN

N N

А у меня вопрос. Олег Тиньков, основатель банка, давший ему своё имя, теперь иноагент. Он вроде его государству не дарил. Сам он уехал за границу Название банка осталось прежним. Значит, Россия, т.е. все граждане платят О. Тинькову за использование его имени. Т.е., Тиньков продолжает зарабатывать в России. Как так? Если он полностью продал банк, продал ли он свой бренд "Тинкоф"? Если да/нет, то почему российский банк носит имя иноагента?