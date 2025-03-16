ВС РФ готовят прорыв фронта и взятие города. Подробности

На Запорожском фронте российские войска вновь перешли в наступление и добились заметных успехов. Продвигаясь вперед, российские силы освобождают населенные пункты, восстанавливая контроль над территорией.
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