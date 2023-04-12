Сергей Аксенов: Военный парад 9 мая и шествие «Бессмертного полка» в Крыму проводиться не будут

Военные парады, посвященные Дню Победы 9 мая, шествия «Бессмертного полка», а также праздничные демонстрации 1 мая в крымских городах и городе федерального значения Севастополе в этом году проводиться не будут.
Популярные статьи
- Никас Сафронов: если Россию изолировать на 5 лет, выяснится, что наша страна процветает, а мир изменился не в лучшую сторону
- Илон Маск заявил, что люди, меняющие пол детям, должны до конца жизни сидеть в тюрьме
- Госдума хочет запретить иностранным агентам и артистам, уехавшим из страны, получать доходы в России
Свежие комментарии