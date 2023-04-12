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Сергей Аксенов: Военный парад 9 мая и шествие «Бессмертного полка» в Крыму проводиться не будут

Военные парады, посвященные Дню Победы 9 мая, шествия «Бессмертного полка», а также праздничные демонстрации 1 мая в крымских городах и городе федерального значения Севастополе в этом году проводиться не будут.

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