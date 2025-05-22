Первый пошел: в России стартует основной этап ЕГЭ

В пятницу, 23 мая, начинается основной период сдачи единого государственного экзамена. Ровно в 10:00 по местному времени одиннадцатиклассники по всей стране сядут за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии.
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