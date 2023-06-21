Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

В зоне СВО нужна их помощь, считают они Будущие контрактники, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, рассказали журналистам Москвы, что их мотивировало отправиться в зону проведения специальной военной операции.
В зоне СВО нужна их помощь, считают они Будущие контрактники, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, рассказали журналистам Москвы, что их мотивировало отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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