Юго-Восточный Курьер

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Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

В зоне СВО нужна их помощь, считают они Будущие контрактники, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, рассказали журналистам Москвы, что их мотивировало отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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