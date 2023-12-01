Тритон - крупнейший естественный спутник Нептуна. Считается, что Тритон - объект пояса Койпера, захваченный гравитацией Нептуна миллионы лет назад, и отличается от других крупных лун тем, что имеет ретроградную орбиту.
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