Интересная жизнь с Vera Star Когда-то этот бомжеватого вида петербуржец, не идущий ни с кем на контакт, произвел переворот в научном мире — Григорий Перельман сделал гениальное открытие, которое до сих пор будоражит умы ученых по всему миру.
Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов
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Александр Третьяк
Практическое применение теоремы Пуанкаре возможно во многих областях науки, включая физику, инженерию, программирование и даже экономику. 2 Некоторые примеры практического использования: Моделирование физических процессов. Теорема Пуанкаре используется в физике для анализа стационарных источников и стоков, таких как поле скоростей в жидкостях или электрическое поле в твёрдых телах. 2 Решение систем уравнений. Для математического моделирования требуется решение систем уравнений. Теорема Пуанкаре позволяет определить, существует ли решение и, если да, то где оно находится в пространстве параметров. 2 Криптография. Теорема Пуанкаре имеет применение, в частности, для проверки эффективности алгоритмов шифрования. Она позволяет убедиться, что алгоритм шифрования действительно переводит данные из одного пространства в другое и не теряет информацию. 2 Компьютерная графика. Теорема Пуанкаре применяется для построения реалистичных изображений, помогает создавать трёхмерные модели и анимации.
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3 час.
Karmadon
Перельман - гений... Скажет что-нибудь - ничего не понять!
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2 час.
В К
Оставьте его в покое, пусть живёт своей жизнью, живёт тихо, как мышка, ни кого не трогает!
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1 час.
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