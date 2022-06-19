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Две шайбы Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Тампу»

Две шайбы Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Тампу»

«Колорадо Эвеланш» забросил в ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг» семь шайб и повел в серии со счетом 2:0. В Денвере (штат Колорадо, США) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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