Решена судьба обманувшего более 40 человек продавца тюльпанов из Уссурийска

Вынесен обвинительный приговор уссурийцу, обвиняемому в мошеннических схемах с тюльпанами. В преддверии 8 марта предприниматель заключил договоры на доставку тюльпанов по привлекательным ценам, выручив 2,5 млн рублей как от жителей Приморья, так и от проживающих в других регионах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.