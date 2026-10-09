ВНИМАНИЕ, СИРЕНА: в 10:43 пройдёт проверка систем оповещения

Сегодня, 9 октября 2026 года, в период с 10:43 до 10:44 на всей территории Тверской области будет проводиться плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.
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