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Аргументы и Факты

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NHK: в Японии без вести пропали 10 человек после взрыва в ТЦ

NHK: в Японии без вести пропали 10 человек после взрыва в ТЦ

В Японии прогремел взрыв в торговом центре после землетрясения, пропали 10 человек, передает NHK.Как отмечается, после землетрясения из торгового центра Aeon Mall Kumamoto эвакуировались около 200 человек.

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