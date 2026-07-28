NHK: в Японии без вести пропали 10 человек после взрыва в ТЦ

В Японии прогремел взрыв в торговом центре после землетрясения, пропали 10 человек, передает NHK.Как отмечается, после землетрясения из торгового центра Aeon Mall Kumamoto эвакуировались около 200 человек.
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