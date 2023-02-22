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Владимир Путин в условиях СВО пообещал поддержать не только высокотехнологичную оборонку, но и акций быстрорастущих высокотехнологичных «гражданских» компаний на внутреннем фондовом рынке, куда планируется привлечь деньги граждан

Владимир Путин в условиях СВО пообещал поддержать не только высокотехнологичную оборонку, но и акций быстрорастущих высокотехнологичных «гражданских» компаний на внутреннем фондовом рынке, куда планируется привлечь деньги граждан

﻿﻿21 февраля 2023, 22:10 Владимир Путин по условиям СВО пообещал поддержать не только высокотехнологичный оборонный комплекс, но и акции быстрорастущих высокотехнологичных «гражданских» компаний на отечественном фондовом рынке, куда планируется привлекать деньги от граждан.

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