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АСВ. «Барселона» – «Реал» и другие матчи

«Барселона» примет мадридский «Реал», «Баскония» встретится с «Жироной». АСВ Регулярный чемпионат Манреса – Сарагоса Дата проведения 6 апреля, 13.

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