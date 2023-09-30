Активности для болельщиков.

В матче 23-го тура футболисты Белшины будут принимать новополоцкий Нафтан, для болельщиков разных возрастов на стадионе Спартак будет организована развлекательная программа включающая в себя размещение точки питания, проведение конкурсов и розыгрышей с призами от футбольного клуба, аквагрим.