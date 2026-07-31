От рекордов ЖД 36-го года до РЖД наших дней. 90 лет назад Советский Союз впервые отпраздновал День железнодорожника

29 июля 1936 года вышел экстренный выпуск газеты «Гудок», который начинался с постановления ЦИК Союза ССР «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза» за подписью Всесоюзного старосты Михаила Калинина.
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