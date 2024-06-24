Немков нашел оправдание поведению Павловича после боя с Волковым

Вадим Немков выразил уверенность, что Сергей Павлович и Александр Волков уладят конфликт. Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился мыслями о поведении Сергея Павловича после схватки с Александром Волковым.
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