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Новое освоение Сибири способно вывести русский мир из заморозки

Новое освоение Сибири способно вывести русский мир из заморозки

russkiy-malchik Сибирский проект Шойгу — это первая за долгие годы качественная инициатива власти после заморозки.

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Владимр Семкин
Автор не держи нас за лапшу, кто будкт строить олигарх или миссионер шойгу со стройбатом, или гастробайтеры или китайцы, чтобы развернуть строительчтво должна быть идея как в начале 30х строить коммунизм, а с идеей власти капитализма как и с освоением гектаоа все будет на бумаге.
Leonid Demyanov
Автор - мечтатель. Откуда взяться энтузиастам, когда нынешнее поколение обмануто и презираемо олигархической верхушкой власти, и никому и ни в кого не верит? Сибирь будут поднимать гастарбайтеры, зэки, и, возможно, армия.

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