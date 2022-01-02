Происшествия

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В Вологодской области Полицейский Дед Мороз поздравил школьников с Новым годом

Сотрудники ОМВД России по Кирилловскому району в костюмах сказочных героев посетили кадетские классы правоохранительной направленности Горицкой средней школы.

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