Финские власти расследуют инцидент со звонком российских пранкеров в МИД

Видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали никаких подозрений. МИД Финляндии расследует инцидент с видеозвонком российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) главе ведомства страны Элине Валтонен.