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Финские власти расследуют инцидент со звонком российских пранкеров в МИД

Видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали никаких подозрений. МИД Финляндии расследует инцидент с видеозвонком российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) главе ведомства страны Элине Валтонен.

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