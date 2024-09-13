В Петербурге открывается выставка «Полихром» в рамках фестиваля «Нам нужен Дягилев». Посетителей ждут картины Серова, Врубеля, Борисова-Мусатова, Петрова-Водкина.
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В Петербурге открывается выставка «Полихром» в рамках фестиваля «Нам нужен Дягилев». Посетителей ждут картины Серова, Врубеля, Борисова-Мусатова, Петрова-Водкина.