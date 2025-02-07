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Царьград

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"Действовал незаконно". Трамп ввёл санкции против МУС

"Действовал незаконно". Трамп ввёл санкции против МУС

В списке претензий к международному уголовному суду - предварительные расследования в отношении чиновников из США и их союзников  Указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) ввёл президент США Дональд Трамп.

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