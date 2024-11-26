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Фанаты Хейли Бибер усомнились, что она родила ребенка сама

Фанаты Хейли Бибер усомнились, что она родила ребенка сама

Модель показала неправдоподобно плоский живот через 3 месяца после родов. Хейли Бибер поразила своим видом Социальные СетиХейли Бибер, которая на днях отпраздновала свое 28-летие, поразила фанатов снимками из спортзала.

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