Французский журнал Le Figaro опубликовал статью под заголовком "Конец клоуна близок". В ней говорится, что украинскому президенту Зеленскому без поддержки Запада грозит поражение, и это касается не только победы над противником, но и сохранения украинской государственности.
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