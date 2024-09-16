Конгрессвумен Грин потребовала от властей сведений о покушавшемся на Трампа Руте

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин потребовала от американских властей сведений о Райане Уэсли Руте, который, согласно информации СМИ, покушался на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Флориде.
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