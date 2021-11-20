В «Спартаке» потешаются над информацией о встрече Федуна с Ваноли. Причина такой реакции банальна…

В субботу в российских СМИ появилась информация о встрече в Италии владельца «Спартака» Леонида Федуна и помощника Антонио Конте в «Челси» и «Интере» Паоло Ваноли – они якобы вместе были в ресторане.
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