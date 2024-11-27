Антисанитария и падение качества: что происходит с сетью «Моремания»? Ольга ВайленкоСеть магазинов-кафе «Моремания», задуманная как бюджетный рыбный аналог «Макдоналдса», за годы своего существования прошла путь от популярного новатора на рынке общепита до компании, погрязшей в скандалах.