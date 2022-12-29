Расследовавший штурм Капитолия комитет Конгресса США официально отозвал повестку Трампу

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, который расследовал ситуацию вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, из-за завершения своей работы отозвал повестку о явке для дачи показаний экс-главе США Дональду Трампу.