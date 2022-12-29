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Расследовавший штурм Капитолия комитет Конгресса США официально отозвал повестку Трампу

Расследовавший штурм Капитолия комитет Конгресса США официально отозвал повестку Трампу

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, который расследовал ситуацию вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, из-за завершения своей работы отозвал повестку о явке для дачи показаний экс-главе США Дональду Трампу.

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