Sony представила новые коллекционные фигурки героев игр PlayStation Sony Interactive всегд...

Sony представила новые коллекционные фигурки героев игр PlayStationSony Interactive всегда ищет возможности сблизить игроманов с самыми полюбившимися играми PlayStation, в том числе путем выпуска коллекционных товаров, которые могут украсить ваш дом.
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