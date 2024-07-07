Врач рассказал, на что указывает быстрая утомляемость

Быстрая и регулярная утомляемость является признаком того, что в организме не хватает такого элемента, как железо, сообщил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс .
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