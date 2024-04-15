Спасатели МЧС из Прикамья спасли почти 500 человек от паводка в Оренбуржье

Также было спасено около сотни животных.Спасатели из Пермского края продолжают оказывать помощь жителям затопленного Оренбуржья: вечером 4 апреля в пострадавшие районы отправилась аэромобильная группа из 40 человек и семи единиц спасательной техники.
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