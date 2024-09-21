Жителей Петербурга подозревают в торговле данными о железнодорожных составах

Жителей Петербурга задержали за продажу данных о грузовых поездах России. Подозреваемые заработали около 100 миллионов рублей на продаже информации, которая охраняется законом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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