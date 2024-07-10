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Песков: происходящее на Харьковском направлении подчинено задаче безопасности Белгорода

Песков: происходящее на Харьковском направлении подчинено задаче безопасности Белгорода

Как заявил в ходе беседы с журналистами в среду, 10 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода.

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