Песков: происходящее на Харьковском направлении подчинено задаче безопасности Белгорода

Как заявил в ходе беседы с журналистами в среду, 10 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода.
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