В Челябинской области мужчина во время пожара напал на спасателей

Инцидент произошел 16 февраля на улице Вернадского в Миассе. Горела квартира на 10 этаже. Соседи выбрались из подъезда и решили запечатлеть ЧП на телефон, но в итоге заодно сняли и то, как погорелец всячески протестует против своего спасения.