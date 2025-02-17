В Челябинской области мужчина во время пожара напал на спасателей

Инцидент произошел 16 февраля на улице Вернадского в Миассе. Горела квартира на 10 этаже. Соседи выбрались из подъезда и решили запечатлеть ЧП на телефон, но в итоге заодно сняли и то, как погорелец всячески протестует против своего спасения.
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