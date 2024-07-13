Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Я что-то не пойму эту статью страна и люди? Вроде про маяк,Японию, ну я про заглавие? А тут текст белиберда какая-то?...43
  • ВераВерная
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Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

В итоговом коммюнике руководители стран-членов альянса обвинили КНР в эскалации напряжении в Индо-Тихоокеанском регионе REUTERS Китай стал одним из главных «антигероев» только что закончившегося в Вашингтоне очередного саммита НАТО.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
НАТО н7икогда не было оборонительным...От НАТО всегда веяло АГРЕССИЕЙ.
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16 час.
Сергей Трофимов
НАТО это главный агрессор на земле так же и США нечем не отличаются от того что делала фашистская германия у  них те же методы только война и смерть людям
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13 час.

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